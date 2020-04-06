蔡總統視導軍聞社青年日報 陳映竹送感謝卡片

（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天視導國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，肯定他們辛勞與付出。蔡總統是74年來首位視導軍聞社的國家元首；在黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹親手製作感謝卡片致送總統。

蔡總統今天這個視導行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統抵達後，首先聽取青年日報社社長孫立方及軍聞社社長王智平分別簡報工作任務，了解社內實際運作情形。

隨後，蔡總統在國家安全會議秘書長李大維及國防部長嚴德發陪同下，觀看「看見軍聞社」影片，並參觀軍聞社剪輯資料室設備，及歷年拍攝影像成果DVD、攝影集等。

黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹並親手製作感謝卡片致送總統，蔡總統非常關心陳映竹的腳傷復原情況，陳映竹說，走路速度還不能太快，就是慢慢地走，暫時還無法跑外勤，「但我會努力康復」；蔡總統鼓勵陳映竹，「還年輕，應該康復得很好，加油！」

接著，蔡總統在青年日報數位中心主任蘇家慶導覽下，視導青年日報社，並於該報攝影棚錄製「一分鐘報新聞」短片，邀請國人加入國防部發言人臉書及青年日報社群平台。總統聽取青年日報社群平台介紹，參觀編輯部和印務中心設備，為社內員工加油打氣。（編輯：郭無患）1090406