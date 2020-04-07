罷韓二階連署過關 公民團體審慎樂觀

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市選委會今天審查通過二階罷免市長韓國瑜連署，消息振奮了努力推動罷韓的公民團體及民眾，面對三階罷免投票，罷免提案法定領銜人陳冠榮認為疫情會影響投票率，但Ｗecare高雄發起人尹立樂觀看待罷免成功。

公民團體不滿韓國瑜施政誇大不實、背棄高雄市民去參選總統，在去年韓國瑜就職一週年後向中選會提議罷免，並在3月9日送交逾40萬份的二階連署書，經高雄市選委會議審查通過。

罷韓公民團體在確認二階連署達到法定罷免門檻，感謝市民響應罷韓，也傳達距離「光復高雄」越來越近，堅定罷韓的決心。

依照選罷法規定，一旦中選會宣布罷免成案，要在20到60天內舉行罷免投票；高雄市選委會主委陳雄文估計投票是6月6日或6月13日；不過Wecare高雄發起人尹立表示，可能會提前到5月底。

面對下一階段的罷免投票能否成功，尹立表示，「機會很大」。他告訴中央社記者，光從二階連署書有約56萬份就能了解市民罷韓意志。

選罷法規定三階投票，同意罷免票數要多於不同意罷免票數，且同意票數要達原選舉區選舉人總數的4分之1以上；亦即高雄市2018年市長選舉人數228萬1338人計算，要有逾57萬334人同意罷免。

尹立表示，「光以二階連署約56萬份連署書而言，就對罷免投票具信心，再者從多家媒體民調也看出逾半受訪者也都支持罷韓，因此對罷韓審慎樂觀」。

陳冠榮分析罷免投票屆時會受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響，對於罷免案能否成功，他持五五波看法，且表示若仍以獲56萬人連署來看，罷韓成功是「有機會」。

民進黨立委趙天麟接受中央社電訪時說，罷免連署數星期完成，但是罷免投票要在8小時內完成，能否催出民眾當天投票很關鍵；不過他以罷韓二階連署獲56萬人參與來看，仍說「審慎樂觀」。而民進黨高雄市議員康裕成對罷免案說「當然很有勝算」，她說接觸基層民眾常被問到何時罷免投票，強烈感受到基層罷韓熱情。

民進黨高市議員高閔琳也說民眾熱情連署罷韓，要大家踴躍投票，罷免案一定能過關，光復高雄指日可待。（編輯：張芷瑄）1090407