游錫堃：期待有機會邀英國會議長到立院演講

立法院長游錫堃（右）8日接見英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）（左）時表示，「期待未來若有機會，想邀請英國國會議長到立法院來演講。」會晤過程中，唐凱琳提及，前立法院長蘇嘉全於2018年到英國訪問，訪問相當成功，希望將來有機會也邀請游錫堃到英國訪問。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 109年4月8日

（中央社記者范正祥台北8日電）立法院長游錫堃今天接見英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）時表示，「期待未來若有機會，想邀請英國國會議長到立法院來演講。」

會晤過程中，唐凱琳提及前立法院長蘇嘉全於2018年到英國訪問，訪問相當成功，希望將來有機會也邀請游錫堃到英國訪問。

唐凱琳一行今天到立法院禮貌性拜會游錫堃，立法院秘書長林志嘉等人在場。

游錫堃歡迎唐凱琳到訪，盛讚唐凱琳的學識經歷及外交經驗，對她長期在台灣與英國推動的外交工作豐碩成果表達感謝之意，並對感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的英國首相強生（Boris Johnson）祝願早日康復。

游錫堃指出，今年2月28日有55位英國國會議員，聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達對台灣的支持，函中嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並希望讓台灣有機會參與WHO的所有會議，他非常感謝英國在武漢肺炎嚴重之時，特別關心台灣在WHO的權益。

他表示，感謝唐凱琳協助，讓蘇嘉全在立法院長任內到英國國會參訪，瞭解英國國會運作外，也會見上議院議長佛勒（Lord Fowler）及下議院第一副議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）等重量級議員，讓台灣與英國雙方的國會外交關係更上層樓。

另外，游錫堃提及，去年12月7日，英國海軍測量船航行經過台灣海峽宣示自由航行，此行動間接幫助到台灣。中國一直不承認2016年7月國際法庭對南海仲裁案的判決，並在南海打造人工島，放置很多先進武器包含飛彈，引起許多國家對此事重視，之後五眼聯盟組職（Five Eyes）包含法國、日本等許多國家都主張南海是國際海域，大家可以自由航行，因此英國海軍測量船的自由航行對台灣極具意義。

唐凱琳表示，英國將會持續為台灣發聲，支持台灣有意義參加各項包含WHO等國際組織。

她說，針對南海議題，英國政府會持續確保自由航行權。

唐凱琳表示，感謝台灣近期慷慨捐贈英國口罩等醫療物資，協助英國對抗肺炎疫情，台灣與英國長期以來在各領域皆有合作夥伴關係，相信未來雙方關係將持續深化。

立法院新聞稿指出，雙方另就立法院近期的重要立法目標、台灣推動廢除死刑可能性、台海局勢、修憲案流程、能源轉型等議題交換意見。游錫堃「期待未來若有機會，想邀請英國國會議長到立法院來演講。」唐凱琳對此邀約也樂觀其成。（編輯：郭萍英）1090408