傅崐萁恢復黨籍案 國民黨：無既定時程

（中央社記者余祥、劉冠廷台北8日電）外傳國民黨中央5月底、6月初將處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，考紀會主委葉慶元今天否認，並指沒有既定時程；不過，傅崐萁中午大動作宴請國民黨立委，引發外界關注。

傅崐萁恢復黨籍案爭議多時，在代理主席林榮德在任期間，一度想處理此案，不過，前考紀會主委魏平政因此案違反程序正義請辭，後代理主委周守訓也暫不處理，待新主席上任後再決定。

黨主席江啟臣上任逾一個月，今天傳出，國民黨中央處理傅崐萁恢復黨籍案的時程可能落在5月底、6月初，傅崐萁中午也大動作宴請20多位國民黨立委。

與會的國民黨立委透露，純粹是聯誼、交流，沒有討論到任何政治議題；傅崐萁也特別在席間澄清自己沒有要選桃園市長這件事。

外界質疑委傅崐萁的動作，是在為回國民黨鋪路，不願具名的國民黨立委認為，就算傅崐萁今天請吃飯是為此事，也非常正常，他也判斷，傅崐萁恢復黨籍案黨中央一定會做處理。

針對是否將在5月底、6月初讓傅崐萁重回國民黨，新任考紀會主委葉慶元表示，沒有這回事，不知道消息哪裡來的，他也沒有接到任何指示。

葉慶元說，他上月30日才剛接任考紀會主委，手中約有30多件考紀案件，還沒有規劃何時處理，尤其是現在疫情嚴峻，也不知道該如何開考紀會。

至於對傅崐萁案的立場，葉慶元說，就是要合乎程序、規定，並且經考紀會委員合議制同意通過。

據了解，黨高層已私下與傅崐萁會面，態度傾向國民黨不應把大門關起來，並歡迎傅崐萁回來；江啟臣則定調傅崐萁案比照「陳玉珍模式」，先加入國民黨立法院黨團運作一段期間，之後再談重回國民黨的事。（編輯：蘇龍麒）1090408