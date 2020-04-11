徐國勇視察南投收容所 要求落實防疫細節

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）內政部長徐國勇今天視察南投收容所，他說，目前部分國家與台灣之間航班停飛，外籍者遣送回國有困難，因此，他特別來視察並要求特別注意每個小細節，避免所內發生群聚感染。

徐國勇今天由行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人陪同，視察內政部移民署中區事務大隊南投收容所，了解所內防疫組織能力、物資整備、衛教宣導、人員健康管理、消毒、受收容人防疫措施、勤務防疫作為、異地辦公備援等情形，並聽取所方簡報。

徐國勇接受媒體訪問時表示，政府對收容移工的健康照顧與國人一樣，目前較麻煩是，部分國家與台灣之間航班停飛，產生遣送困難，「例如越南連他們自己越南人暫時都不能回去」，因此收容量增加，所以特別來視察，要求所方注意每個小細節，避免群聚感染發生。

媒體提問八大行業停業恐轉為地下化到處流竄，對此，徐國勇說，不論舞廳或酒店，只要有男、女陪侍，不管何種形式都一視同仁處理，該停止就是停止，而原本單純的營業場所，此時也不要為了生意，而讓男、女陪侍者進來，反而會打壞生意，請所有業者配合。

徐國勇視察南投收容所後，再到魚池鄉、竹山鎮與地方團體座談。他說，將前往感謝在地農會對防疫第一線醫護人員的支持，並了解公共工程等建設，也會去感謝相關宗教團體這段期間支持政府防疫作為，同時祈求神明保佑，希望台灣國泰民安、疫情遠離。

南投收容所長林建宏說，預估收容量320床，目前收容280人，雖然目前往部分國家航班停飛，但外交部與移民署一直努力突破，配合移民署指示，今天起到16日將遣送44名印尼籍、菲律賓籍受收容人離開台灣，以降低收容量，因此，目前收容量可負荷。

林建宏表示，防疫期間增加人與人之間距離，例如用餐原本在寢室內圍在一起吃飯，現在改為一人打一份飯菜，須在個人床位吃飯，避免互相傳染風險；寢室分為76床、84床，防疫期間儘量不會收滿。（編輯：謝雅竹）1090411