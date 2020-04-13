龔明鑫：發消費券無助就業與消費

（中央社記者顧荃、葉素萍台北13日電）前總統馬英九呼籲發放現金紓困，政務委員龔明鑫今天說，2008年金融海嘯發放消費券刺激消費，但既沒有穩住就業，也沒有促進消費，因此不會再用相同方法。

前總統馬英九今天在臉書發文表示，武漢肺炎對經濟造成極大衝擊，呼籲政府參考美、英、日、韓等國的作法，直接發放現金，讓民眾可以支應生活開銷。

龔明鑫下午出席行政院「紓困振興方案－醫藥防疫科技研發」記者會時表示，現階段的紓困，政府匡列1035億元，發現金給真正需要的人，如補助艱困企業員工薪資、弱勢者等，鞏固200萬人就業，不是普遍性、齊頭式的發。

龔明鑫指出，2008年金融海嘯時，馬政府發放858億元的消費券，但仍然造成60幾萬人失業，20幾萬人放無薪假，約90萬人受到很大的衝擊，所以穩住就業是重點。

龔明鑫說，馬英九認為酷碰券沒有用、要發現金紓困，但2008年時馬政府也沒有發現金，而是發消費券，因為發現金效果不好，錢會被存起來，即使發消費券，也產生替代消費現象，既沒有穩住就業，也沒有達到促進消費效果。

他說，所以現在不會再用同樣的方法，紓困階段要把錢用在刀口上，穩住200萬人就業，不要讓當時的無薪假跟失業再度發生；到振興階段時，要用不會替代消費的方式來提升消費。

另外，對於國民黨質疑特別預算執行率不佳，龔明鑫表示，特別預算通過到現在1個月的時間，有些部會的案子已經核了，但還沒有跟主計總處請款；第一期的600億中，除了紓困經費之外，有一部分是在振興階段使用，由於大家對紓困需求比較殷切，已用移緩濟急的方式先支用，很快紓困支出就會增加。

至於目前紓困貸款的辦理情形，龔明鑫說，至4月10日止，政府紓困貸款受理申請案件3498件、申請金額494億元；核准1158件、118億元；加上公民營銀行自辦的融資紓困貸款，已核准678億元，現在已經核貸協助企業將近800億元紓困。

龔明鑫表示，若有人申貸時被拒絕，可透過經濟部馬上辦中心或1988專線求助，目前專線收到253件，已經結案235件，只要有困難就打1988，絕對會提供協助。（編輯：鄭雪文）1090413