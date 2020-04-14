支持華航正名 民眾黨盼政府拿出決心

（中央社記者郭建伸台北14日電 ）台灣民眾黨今天表示，支持行政院長蘇貞昌展開華航「正名」第一步，但過往扁政府時期已有失敗前例，正名牽涉航權、商標，請民進黨政府拿出決心，提出實際可行方案，不能總是口號治國，拖過就算了。

台灣捐贈口罩物資由華航執飛送往歐洲等國，不過，華航英文名稱為China Airlines，常被誤認為中國籍航空。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌在赴議場備詢前表示，他已要求交通部告知華航，以後運送物資時，上面有國旗、有Taiwan Can Help，這樣就非常好，「華航就不要湊熱鬧，旁邊還掛它的標誌」。

蘇貞昌也提到，華航改名涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但讓國家的航空公司標誌台灣，確實是該努力來做的事，也許讓華航快一點在機身或其他部分，多點台灣標誌。

民眾黨發言人楊寶楨表示，台灣走出去，讓世界看見台灣，將華航改為以「台灣」為名，是多數國人的期盼；但華航改名涉及許多複雜的技術性問題，不只華航公司內部須先取得共識，後續航權、航線、時間帶都將重新協商，茲事體大。

楊寶楨強調，執政黨已全面執政，交通部長林佳龍也已表態「持開放態度」，所以請政府提出具體可行的正名規劃，拿出應有的作為來回應民意，民眾黨一定全力支持。

時代力量立法院黨團今天也在程序委員會提出華航正名的公決案，提請院會討論事項處理。提案內容要求，考量國際政治現實，交通部應規畫短中長期的華航正名計畫，短期不涉及改約航權談判，或可推動極小化China字樣，並加註Taiwan或台灣地圖、更改華航英文譯名。

提案內容也要求交通部，中長期應研議華航正名的各項方案與配套措施，實質推動華航正名。（編輯：蘇龍麒）1090414