援太平洋友邦8萬口罩 外交部：台灣能幫忙非口號

（中央社記者陳韻聿台北15日電）外交部今天中午舉行太平洋4友邦醫療口罩捐贈儀式，政務次長徐斯儉表示，援贈帛琉、馬紹爾、諾魯和吐瓦魯等4個太平洋友邦的共8萬片口罩近日已啟運，而這些友邦目前仍維持武漢肺炎零確診。

台灣1日宣布啟動第一波國際防疫援外，援贈美國200萬片、11個武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重歐洲國家700萬片及友邦100萬片，總計1000萬片台灣製醫療級口罩。

外交部今天中午在部內舉行「太平洋4友邦醫療口罩捐贈儀式」暨午宴，由政務次長徐斯儉主持，帛琉共和國駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）、馬紹爾群島共和國駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、諾魯共和國駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）及吐瓦魯駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）出席。

徐斯儉致詞表示，援贈太平洋4個友邦的8萬片口罩近日已啟運。這些太平洋國家的規模較小、人口較少，但對傳染病的抵抗能力較弱，但台灣方面非常高興，目前4個太平洋友邦的武漢肺炎確診人數都是「零」，台灣一定會和友邦一同繼續努力，保護友邦的公衛安全。

徐斯儉說，為因應武漢肺炎疫情，對於太平洋友邦，台灣除了捐贈醫療級口罩，也捐贈了病毒檢測儀、檢測試劑和紅外線檢測儀。未來將依照友邦需求繼續援贈防疫物資和各方面協助。

徐斯儉指出，防疫無國界，各國對抗疫情無法獨善其身，必須相互合作。經大家共同努力，台灣防疫小有成就，台灣樂於向友邦和全世界分享防疫經驗。

徐斯儉說，今天的活動顯示，「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）不只是口號，而是具體實踐。台灣有意願和能力和各國合作防疫，未來台灣將持續針對友邦需求，在能力範圍內提供必要援助，全力貫徹「台灣能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的精神。（編輯：郭無患）1090415