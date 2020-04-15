國民黨串連22縣市議會 同步呼籲政府紓困發現金

（中央社記者余祥台北15日電）因應武漢肺炎疫情，國民黨主張以發放現金紓困，明天早上10時將在全台22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，希望執政黨能傾聽民意，廣納建議。

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨立院黨團近日一直倡議應發放現金紓困，國民黨文傳會主委王育敏表示，在這個議題上，國民黨內有高度共識，地方縣市議會也接獲民眾陳情反映同樣的心聲，因此明天將串聯全台縣市議會黨團同步開記者會，除表態國民黨的立場，也希望民進黨聽見在野黨的聲音。

王育敏說，國民黨目前在15縣市執政，代表了不可忽視的民意和力量，在紓困的議題上，沒有政黨之別，只有希望民眾可以最快獲得紓困，也希望政府盡最大的力量照顧最多人。

王育敏指出，近日網路或媒體民調，都是一面倒希望發放現金，國民黨並非要一較高下，而是若有更好的版本，執政黨應廣納建議。

國民黨幹部明天也將分別到6都坐鎮，江啟臣及副秘書長李彥秀出席台北市議會黨團記者會；秘書長李乾龍出席新北市議會黨團記者會；政策會執行長林為洲出席桃園市議會黨團記者會；副秘書長顏寬恒出席台中市議會黨團記者會；副秘書長謝龍介出席台南市議會黨團記者會；組發會主委葉壽山出席高雄市議會黨團記者會。（編輯：蘇龍麒）1090415