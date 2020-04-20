紓困特別條例政院版2100億 藍盼加碼至3100億

（中央社記者王揚宇台北20日電）武漢肺炎紓困特別條例修法進入倒數階段，比較國民黨團與行政院的主張，藍營希望經費上限改為新台幣3100億元，行政院則是2100億元。

民進黨團立法院黨團擬提出修法版本，經費上限與行政院版一致，但得視疫情狀況，以不超過原預算額度內（2100億元）再編列特別預算，送請立法院審議。

此外，國民黨立法院黨團與行政院對於現金發放方式、對象、規模等，均有不同。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，全案送立法院審查。

國民黨立法院黨團則主張，應在排富下發放現金方式補貼民眾，因此在紓困特別條例修正草案追加2500億元，總經費上限來到3100億元，其中的1000億元做為紓困排富發現金的預算。

另外，國民黨團也希望納入多項降稅規定，例如受疫情影響而發生營運困難的產業、事業，營業稅稅率最低得調降至3%，最高不得超過8%；此外，小規模營業人受疫情影響而發生營業困難，其應納營業稅全免。行政院版則無此相關規定。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，會提出這項主張，主要是避免掛一漏萬，而1000億元的排富標準，包括所得稅率0%每戶發2萬，所得稅率5%每戶發1.5萬元等。

民進黨立法院黨團則是擬提出修正動議，將特別條例所需經費上限改為2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內（2100億元）再編列特別預算，送請立法院審議。（編輯：蘇龍麒）1090420