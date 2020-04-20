立委指敦睦艦隊返台又出海監控共軍 軍方不評論

（中央社記者游凱翔台北20日電）共軍航艦遼寧號12日航經宮古海峽南下，由於海軍敦睦艦隊9日返抵左營後，岳飛、康定艦立刻出海執行任務。民進黨籍立委王定宇今天表示，目的是對遼寧艦監控；軍方人士對此不評論。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。

國防部4月12日證實，共軍航空母艦遼寧號艦隊航經宮古海峽南下，並途經台灣東部海域，當時駐地宜蘭蘇澳的海軍168艦隊則緊急出港監控，專家學者當時推估，遼寧號航經台灣東部海域持續南下的時間，可能為12日或13日。

由於海軍敦睦艦隊24名成員確診武漢肺炎，抵台後的隔離措施備受關注，海軍上午也發布新聞稿表示，敦睦艦隊3月15日離開友邦帛琉，4月9日返抵左營，靠泊期間管制不得搭梯口、人員無法進出。

海軍也表示，兩艘戰艦（1202康定艦、1106岳飛艦）返回左營基地後，12日至13日又出港執行任務。出港執行任務的時間，與共軍遼寧號南下台灣東部海域的時間不謀而合；軍方人士對此不評論。

王定宇晚間在臉書上表示，敦睦艦隊4月9日到15日都在左營軍港，其實是不完全正確訊息，在4月11日至12日，遼寧號和護衛艦正好在台灣東部外海，而剛剛遠航回台的岳飛艦、康定艦，官兵都還沒有離艦馬上受命出港對遼寧號進行監控，並非閒置在左營港內

王定宇也提到，台灣和帛琉距離2321公里，3月5日出發、3月12日抵達帛琉，用了7天多，但回程是3月15日從帛琉出發，抵達左營軍港的時間是4月9日，用了25天多，這當中多了近19天的「額外航程」。

王定宇指出，據了解，「額外航程」沒有靠港靠岸，是進行訪問帛琉以外的重要機密任務，這些海軍官士兵是在執行任務，不是連續假期去玩，不宜過度污名化遠航訓練，更不應該對這些海軍官兵獵巫。（編輯：楊凱翔）1090420