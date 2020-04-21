被指資助網軍侮辱譚德塞 民進黨嚴正駁斥

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨今天指出，中國環球時報日前一篇報導，指民進黨資助網路水軍，侮辱世衛秘書長譚德塞，這是不實指控，要嚴正駁斥。

民進黨晚間指出，中國環球時報日前以一篇「民進黨於台灣幽靈寫手的背後」 （DPP ‘behind Taiwan ghostwriters’） 為題，指控台灣持續在社群媒體上對譚德塞進行諷刺及侮辱性質的言論，並引用台灣親中專家所言，指這些網路留言為民進黨資助的網路水軍所為。這篇報導充滿對台灣主流民意的荒謬認知與對民進黨的不實指控，民進黨要嚴正駁斥。

民進黨說，台灣是民主的社會，人民有判斷思辨的能力，民進黨不會也無法操控人民自由言論。網路上對譚德塞的歧視性言論，調查局證實為來自中國網路使用者所為，環球時報的報導缺乏事實依據，持續將該事件與台灣人民及民進黨掛勾，居心叵測。

民進黨指出，報導引用新黨發言人王炳忠說法，指民進黨政府以打擊假消息為名，禁用支持韓國瑜的臉書社群，同時資助網軍，付費給低所得者在網路上發送反中的指定貼文，甚至連總統蔡英文也採取此法，「這般毫無根據的公然造謠，完全誤導視聽，不負責任」。

民進黨說，臉書是跨國網路公司，相關挺韓社團遭到移除是因為違反使用規定。民進黨沒有能力干預，王炳忠相關指控更屬惡意，不但刻意製造假消息，也罔顧台灣年輕世代的主流民意。

民進黨表示，台灣近年來飽受中國假消息攻擊，是國際間都紛紛提出警告的現象。請國人朋友務必對於各種訊息保持謹慎態度，再三查證、平衡觀點，以免受惡意的假新聞影響。（編輯：蘇龍麒）1090421