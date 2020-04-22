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台贈奧地利30萬片口罩 官員致謝

最新更新：2020/04/22 02:26
駐奧地利代表史亞平（左二）21日代表台灣捐贈15萬片口罩給奧地利史泰爾馬克邦政府，由教育、社會、健康暨看護廳廳長伯格納-史特勞斯（右二）代表接受。（照片：駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年4月22日
駐奧地利代表史亞平（左二）21日代表台灣捐贈15萬片口罩給奧地利史泰爾馬克邦政府，由教育、社會、健康暨看護廳廳長伯格納-史特勞斯（右二）代表接受。（照片：駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年4月22日

（中央社記者林育立柏林21日專電）台灣剛啟動的第二波口罩援外行動，以中東歐國家為主要對象，其中30萬片日前運抵奧地利，奧國官員和醫院對台灣協助抗疫表示謝意。

台灣捐贈奧地利史泰爾馬克（Steiermark）邦政府15萬片口罩，捐贈儀式今天在首府格拉茨（Graz）舉行，幫忙牽線的國際監察組織（International Ombudsman Institute）秘書長暨奧地利監察使艾蒙（Werner Amon）到場觀禮。

史泰爾馬克邦教育、社會、健康暨看護廳廳長伯格納-史特勞斯（Juliane Bogner-Strauss）致詞時，感謝台灣協助對抗疫情。

奧地利規模最大的醫院維也納綜合醫院（Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien，簡稱AKH）獲贈10萬片口罩，捐贈儀式昨天舉行，由院長維茲林格（Herwig Wetzlinger）代表接受，維茲林格和維也納市府官員對台灣協助抗疫也表示感謝。

到場觀禮的奧地利全國醫師公會會長史克瑞茲（Thomas Szekeres）表示，抗疫需要所有人通力合作，他呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣。

此外，奧地利的天主教聖文生（Vinzenz）醫院集團也將獲贈5萬片口罩。

駐奧地利代表史亞平表示，台灣到目前為止已捐贈近2000萬個口罩給世界各國，凸顯「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）精神，台灣樂於與奧地利分享抗疫經驗，合作研發檢測試劑和疫苗。（編輯：陳政一）1090422

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