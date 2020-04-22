敦睦艦隊染疫官兵足跡 立委籲衛福部導入疫調經驗

（中央社記者郭建伸台北22日電）敦睦艦隊染疫官兵的疫調足跡仍待調查。國民黨立委吳斯懷今天提醒衛福部要盡快導入疫調經驗，不是由國防部拿著衛福部的調查表去問；時代力量立委陳椒華則呼籲，衛福部要成立檢疫國家隊。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審老人福利法部分條文修正草案，衛福部政務次長蘇麗瓊今天應邀列席備詢。

吳斯懷質詢指出，海軍敦睦艦隊出現染疫情況，但目前疫情調查困難，雖然目前700多名官兵集中隔離，仍應透過視訊或各種方式進行疫調，並尊重個人意願、保護個資。他詢問，衛福部還能夠給予什麼協助。

蘇麗瓊說，疫調有公衛系統處理，衛福部目標是取得各種精準資料，精進疫調方法。

吳斯懷特別指出，參與敦睦艦隊的都是年輕官兵，從岸上整訓到出海返回40多天，回家後當然會跟親人聚會。他提到日前看到新聞報導，有艦隊成員返回後和女友連續兩天住宿旅館，吳斯懷批評不該披露這類訊息，否則「官兵還願意如實說（疫調足跡）嗎？」

他提醒，衛福部、防疫中心、國防部要盡快整合，衛福部要盡快導入疫調經驗，不能由國防部拿著衛福部的調查表去問。

蘇麗瓊表示，國防部現在已經將相關資料移到疫情指揮中心並作疫調處理。

國民黨立委蔣萬安質詢關心敦睦艦隊疫情，質疑為何敦睦艦隊返港後不需要原船14天檢疫、沒有遵守相關防疫規定；陳椒華質詢指出，不僅磐石艦染疫，法國海軍航母戴高樂艦也傳出千人染疫，呼籲衛福部要成立檢疫國家隊。

蘇麗瓊說，疫情指揮中心有對敦睦艦隊案全盤對外說明，請立委容許疫情中心了解完整疫調後，再跟立委回報。（編輯：郭無患）1090422