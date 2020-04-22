陳副總統：台灣只獲准參加30%專家會議 70%遭拒

（中央社記者葉素萍台北22日電）副總統陳建仁指出，雖然世衛說台灣有參與，但台灣的參與是片段、受限的，並非完整參與，例如，台灣只獲准參加30%的專家會議，70%遭拒，也從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊。

總統府晚間發布新聞稿指出，陳副總統日前接受美國紐約時報專訪，談台灣對抗武漢肺炎疫情、全球合作抗疫及台灣參與世界衛生組織（WHO）等議題，紐約時報今天刊出專訪部分內容。

副總統在專訪提到，沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，台灣必須和世界其他國家一起努力。即使台灣情況比較好，但只要境外仍有疫情，台灣就還處在風險當中；這是讓人們了解台灣是優良世界公民的好機會，台灣也嘗試和其他國家合作控制疫情，維護全球健康。

被問到台灣在爭取加入世界衛生組織或取得國際組織之會員資格上，是否有進一步成果；陳副總統說，台灣仍必須爭取加入世界衛生組織及參與世界衛生大會。

他指出，雖然世衛說台灣有參與，但是，「我們的參與是片段的，是受限的，並非完整參與」。例如，台灣只獲准參加30%的專家會議，70%遭拒。更重要的是，台灣從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊，因此，台灣的參與常是有前提的，必須得到中國的同意，這樣的參與對台灣十分不利。

陳副總統說，台灣被排擠在外，成為全球公衛領域的孤兒。病毒無國界，希望經過此次疫情，台灣成為抗疫典範，有機會和各國分享知識、經驗及技術，讓全世界知道，台灣渴望成為全球醫衛大家庭的一員。（編輯：郭萍英）1090422