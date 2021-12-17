推道地飲食文化 歐盟各國代表變身網紅親下廚

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（中央社記者鍾佑貞台北17日電）歐洲經貿辦事處與歐盟會員國駐台辦事處聯手推出「品味歐洲」迷你影集，當中由歐盟各國代表化身YouTube網紅，傳授如何在家烹飪道地歐洲美食。首集今天中午上線，介紹奧地利維也納炸牛排。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）於日前釋出的「品味歐洲」（Taste of Europe）預告片中表示，「沒有什麼比品嚐當地食物更能讓我們認識一個地方的風土民情了。食物不僅是日用所需，更有著神奇的魔力可以將人們彼此連結」。

高哲夫說明，台灣人與歐洲人一樣對美食充滿熱情，因此辦事處決定推出這個系列迷你影集，透過介紹歐盟各國菜餚，拉近台灣與歐洲的距離。

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歐洲經貿辦事處午間發布新聞稿指出，從今天到明年3月底，辦事處將於每週五於官方YouTube頻道播出「品味歐洲」。迷你影集共有15集，每集邀請歐盟會員國駐台辦事處代表與人員分享橫跨歐洲的道地美食。

歐洲經貿辦事處也說，影集邀請曾參與台灣實境廚藝選秀「料理之王2」，並晉級12強的型男主廚黃文祈主持。他將一邊與歐洲代表下廚，一邊暢聊歐台飲食文化。（編輯：趙蔚蘭）1101217