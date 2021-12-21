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政院：支持地制法修法 不另提院版草案

2021/12/21 12:52（12/21 13:01 更新）
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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院官員今天表示，總統蔡英文已明確表達國土行政區劃，須以宏觀視野進行討論，政院會支持正在立法院連署的地制法修法草案，不另提院版草案。

蔡總統19日在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及桃園市長鄭文燦等人開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。蔡總統也認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

民進黨立法院黨團總召柯建銘17日已領銜提出地方制度法第4條修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

柯建銘版本草案將視今天中午立法院程序委員會結果，預計最快24日院會可付委審查。

政院官員今天接受中央社記者訪問時表示，蔡總統已明確指示，政院也會支持地制法修法，但現階段立法院有修法草案，政院不必重複提案。

他也表示，縣市合併升格議題須區分為兩階段，第一階段就是修法須先通過，才會有第二階段符合法律條件之外的配套規劃，政院也會全力研擬相關配套措施。（編輯：黃國倫）1101221

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