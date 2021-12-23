萬華安居開工 總統：代表中央力助各地社宅需求

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總統蔡英文23日上午出席「國家住都中心萬華‧安居社會住宅新建工程開工動土典禮」致詞表示，這是中央在台北市第一個開工的社會住宅，她除了要感謝內政部及國家住都中心夥伴長期以來的打拚，也要感謝台北市政府的行政協助。中央社記者張皓安攝 110年12月23日

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（中央社記者陳俊華台北23日電）住都中心推動的「萬華安居」社宅今天開工。總統蔡英文說，這是中央在台北市第一個開工的社宅，今天的動工也代表中央對各地社宅需求，「不會讓地方政府孤單，一定會全力協助」。

蔡總統、內政部長徐國勇、國家住都中心代理董事長花敬群、台北市副市長彭振聲等人上午出席「萬華安居」社會住宅統包工程動土典禮。

花敬群致詞時表示，在直接興建12萬戶社宅目標下，今年預計增加1萬5000戶決標，期待到年底會累計有5萬5500戶；「萬華安居」基地過去是軍備局及台糖的土地，將分別蓋兩棟13、14層建築，並設有銀髮服務站、商場、幼兒園等公共空間。

花敬群指出，「萬華安居」社宅共規劃300戶，一房型約8到10坪，有195戶，設有獨立陽台；兩房型16到18坪，共89戶；三房型有22到24坪，共16戶。今天動土典禮後，會力拚在蔡總統任期內、113年4月竣工。

蔡總統致詞時表示，推動社宅是她的政策之一，只租不售的社宅可以讓資源生生不息，提升青年家庭到城市打拚的意願；其中「保障戶數」能為需要協助的人減輕生活壓力。社宅結合社福照顧、附近居民生活機能，目標是要創造雙贏。

總統指出，「萬華安居」配合在地需求，設置幼兒園、日照中心、商業空間，將提供在地居民更方便生活空間，增進就業機會。

蔡總統強調，從社福照顧到產業進步發展，社宅都是重要關鍵，需要中央、地方共同努力；「今天的動工代表中央對各地社宅需求，不會讓地方政府孤單，一定會全力協助」。

總統說，現在住都中心已經建置好流暢的社宅推動產線，盼地方政府給予支持，回應民眾對社宅的期待。

蔡總統指出，這個案子也是將預鑄工法逐漸導入住都中心所辦的社宅，這是營建的趨勢，可以減少工地對居民影響，更能精簡人力、縮短工期。

蔡總統表示，推動社宅政策除了維護民眾居住福祉，也能藉此引導民間營造業技術升級，不僅可因應缺工問題，更是國家營造產業邁向科技化的必要作為。

總統也請國內營造業者努力提升預鑄、模組化工法量能，未來政府各項建設會全力配合，提供營造產業升級、轉型的市場條件。

彭振聲則說，住都中心能在萬華蓋300戶的社宅，等於是幫台北市一個大忙；過去的國宅是鄰避設施，現在社宅有托嬰、托老服務，使弱勢團體、低收入民眾、青年沒有後顧之憂，希望中央、地方密切合作，使社宅興建進度能在這幾年趕上來。（編輯：康世人）1101223

總統蔡英文（中）23日在台北出席國家住宅及都市更新中心「萬華安居」社會住宅開工典禮，內政部長徐國勇（右3）、國家住都中心代理董事長花敬群（左3）等出席，比讚合影。中央社記者張皓安攝 110年12月23日

總統蔡英文（前）23日在台北出席國家住宅及都市更新中心「萬華安居」社會住宅開工典禮，蔡總統上香祈福祝禱工程順利進行。中央社記者張皓安攝 110年12月23日