中選會：四大公投投票結果均不通過 下午審定公告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）四大公投已於18日落幕，中選會今天表示，4案結果有效不同意票數皆多於同意票數，依法均為不通過，下午將召開委員會議審定並公告投票結果。

中選會今天在行政院會報告「110年全國性公民投票投開票結果」指出，全國性公民投票案第17案至第20案投票結果，有效不同意票數皆多於同意票數，依公民投票法第29條規定，均為不通過，將依法於下午召開委員會議，審定並公告投票結果。

為避免2018年投票亂象再現，中選會說，這次進行6項選務改革措施，包含調降各投票所投票權人人數、增設投開票所、分二組領票、增設圈票處遮屏、優先投票措施、設立中央選務指揮及應變中心，於18日晚間8時20分完成開票。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中裁示，四大公投是台灣史上第一次將公投與大選分開，最後有超過800多萬人民投票，清楚明白表達意見，這就是落實主權在民，直接民主，由國家主人共同決定台灣未來，讓台灣民主又深化一步。

蘇貞昌說，公投結果不是政黨輸贏，同意或不同意都是公民意志展現，是民主的勝利、國家的勝利，他肯定中選會努力、警察、防疫人員投入，讓投開票順利，結果平和無爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，這次民眾決定清楚呈現對國家發展方向的認同、對政院政策的支持，透過選擇向世界展現台灣願意在遵守國際規範下，積極參與國際決心，清楚表達對能源轉型的支持，期盼經濟環保雙贏前提下穩定供電，和對公共政策審議希望更理性。

蘇貞昌也說，公投這一關過了，接下來還有許多工作要做，請行政團隊更謙卑，讓民眾得到更好照顧，讓國家一天比一天更好。（編輯：林淑媛）1101223