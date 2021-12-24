就職7週年 潘孟安：要當屏東永遠的志工

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣長潘孟安今天舉辦就職7週年記者會，被記者會主持人、華視主播陳雅琳問到「當行政院長好嗎？」潘孟安回應，當屏東永遠的志工，這是回報屏東最好的方式。

就職7週年記者會，透過縣民寫了有關社會福利、體育發展、藝文推廣、教育扎根、城市再造等7封信件傳達看見屏東褪變過程，潘孟安也細數推動縣政過往及執政心得。

潘孟安最後也用一封信回給屏東縣民及縣府團隊，潘孟安感性表示，「從鄉民代表、縣議員、立委到屏東縣政府，一連串的生涯，屏東鄉親孕育了我非常多的養分，為屏東責無旁貸，要創造更多的不可能，更要感謝團隊支持，過去我們給大家的是疑問號，期待2022年給大家的是驚嘆號」。

今天記者會邀請陳雅琳主持，在潘孟安結束談話後，陳雅琳提問，接下來要用什麼方式照顧屏東，來當行政院長好嗎？潘孟安笑著回應「不要害我。」

隨後接受媒體聯訪時潘孟安表示，謝謝縣民的支持信賴，這7年以來跟縣府團隊為屏東打造安居樂業的城市，希望城市進步、人民幸福，未來還有365天的時間，一樣會夜以繼日為縣政擘劃努力。接著2022年底，也尊重下一任縣長施政，「我就當屏東永遠的志工，這是回報屏東最好的方式」。

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媒體關心潘孟安明年任期結束後去向，提問「曾經多次傳出入閣？」潘孟安回應，縣民期待的是把縣政做好，從來沒有考慮個人的去向，現在職務是屏東的縣長，就有義務與責任做完整的交代，也要端出成績單。至於在2022年底以後，不是目前規劃，將善盡本分，把職務做好，才是守本分、才是當務之急。

媒體追問「明年底以前，若中央交付新的任務，屏東縣長一職，是否做好坐滿？」潘孟安說，這是假設性的問題，目前也沒有這樣訊息。（編輯：孫承武）1101224