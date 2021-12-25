日台之心聖誕音樂會市集 台北101登場展現友好加溫

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日本台灣交流協會「日台之心聖誕音樂會市集」25日下午在台北101旁熱鬧展開，有民眾一家大小出動逛市集，歡度佳節也感受日本風情。中央社記者吳家昇攝 110年12月25日

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（中央社記者王慶剛台北25日電）由日本台灣交流協會主辦，中華文化總會與台北101協辦的「日台之心聖誕音樂會市集」今天在台北101登場，日本駐台代表泉裕泰致詞時除強調日台友好加溫，更表達對台灣的感謝之意，並對身為駐台代表感到驕傲與榮幸。

第一屆「日台之心聖誕音樂會市集」於台北101水舞館場今天登場，除為2022年日台交流協會成立50週年暖身，並宣告日台友情將迎接下個半世紀的來臨。

總統蔡英文在開幕儀式上，透過預錄影片表達祝賀與祝福說，台灣和日本一直是緊密連結的好鄰居，互相支持彼此幫忙度過重重難關，相信未來台灣和日本一定會繼續攜手互助。

泉裕泰致詞時表示，2021年是日台友情最無敵的一年，不僅「日台友情」口號今年在101外牆亮起，5月台灣疫情上升時，許多日本民眾主動大力為台灣加油，並連續捐贈「友情疫苗」。

他還透露日本民眾對台灣水果的喜愛之情說：「我必須向台灣朋友們報告，現在日本網路上還一直出現『為什麼冬天吃不到台灣鳳梨』的熱鬧討論！」

泉裕泰指出，雖然今年日台之間的往來被疫情擋住，但友情毫不動搖、一直在加溫，且不只日台關係，整個2021年可以說是「台灣年」，今年全世界更支持自由民主的台灣，對台灣的成就非常肯定。

「台灣的朋友越來越多，身為日本駐台代表的我，也感到驕傲、榮幸」，泉裕泰說：「下一個半世紀，我們一樣是最好的海島厝邊。」

畫作正在台南市美術館展出的日本當代藝術家奈良美智也錄製一段加油影片，他表示很開心今年能在台北、高雄與台南舉行個展，「台灣是我到訪次數最多的國家，希望有一天可以跟大家一起，在更多不同的城市，與不同的人見面」。

音樂市集現場，還特別準備日本傳統而隆重的「鏡開儀式」，藉由敲擊酒樽來表達最高敬賀之意，同時期許日本與台灣的深厚友情能夠長長久久。

受邀表演的滅火器樂團今天則獲得日本外務大臣頒發的感謝狀，成為獲得外務大臣獎的第一位台灣音樂人，以此感謝他們一直關心311大地震的日本東北受災地區。

此次市集活動共有30個日系攤位，並邀請多位藝人參與表演，包括曾獲金曲獎殊榮的滅火器樂團、Tizzy Bac、慢慢說樂團、金曲歌王許富凱等。（編輯：楊凱翔）1101225

日本台灣交流協會25日在台北101水舞廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」，現場設置大型藝術裝置，呈現日本特色風情，歡迎民眾互動留影。中央社記者吳家昇攝 110年12月25日