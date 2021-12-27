國造潛艦突破 可望獲魚雷誘標

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（中央社記者游凱翔台北27日電）台灣推動潛艦國造，日前傳台船向土耳其採購魚雷誘標，因中國阻撓破局。軍方今天表示，目前已獲得「某國」同意供售這項裝備，正針對規格、供貨期程進行研討。

台灣推動潛艦國造，日前傳出台船公司向土耳其採購魚雷誘標遭中國阻礙而破局；國防部長邱國正22日在立法院受訪時也坦言小卡關，因為台灣外交狀況大家都很清楚，假如有人不願意看到潛艦國造推動發展，「會無所不用其極」。

針對最新進度，軍方人士下午告訴中央社記者，目前已獲「某國」同意供售這項裝備，目前正針對規格、供貨期程等細節研討中，但不便透露更多細節，避免再度遭到干預。

軍方人士也說，潛艦國造中的各項計畫均有備案，若無法從單一國家獲得輸出許可，都會尋找其他商源或自行研製等方式進行。

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魚雷誘標的原理為模擬潛艦自身發出的噪音，將魚雷誘標發射到離潛艦本身較遠的海域，以誘導敵方發射的魚雷誤判目標而攻擊誘標，確保潛艦提升遭受敵人魚雷攻擊時的生存機率。

軍方人士補充，在潛艦國造專案規劃初期，所訪查的國家均不同意供售魚雷誘標，因此在專案規劃中屬輔助裝備，並沒有將此項裝備納入已獲得輸出需可的主、次系統107項範圍內。因此，如果仍未籌獲，將比照海軍現有劍龍級潛艦不配魚雷誘標系統。（編輯：謝佳珍）1101227