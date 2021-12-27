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林智堅：不參選以成大局 繼續推動大新竹合併

2021/12/27 21:24（12/27 21:48 更新）
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針對大新竹合併升格議題，新竹市長林智堅（前）27日晚間舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日
針對大新竹合併升格議題，新竹市長林智堅（前）27日晚間舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日
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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹27日電）新竹市長林智堅今天宣布，為促朝野加速修法，他決定不參選2022年合併升格後的大新竹市長，希望各在野黨停止政治操作，讓大新竹合併升格，幫助國家戰略產業發展。

林智堅晚間於新竹市政府舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後首任市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。

他說，9月初他倡議新竹縣、市合併升格，第一時間獲新竹縣長楊文科支持，相關民意調查近6成大新竹鄉親支持，眼看新竹人擺脫長期發展困境契機近在咫尺，可惜政黨立場介入，讓縣市間兄弟齊心的故事蒙上政爭陰影。

林智堅表示，他擔憂城市發展契機「因為我個人因素」斷送，為大新竹鄉親福祉，希望透過宣布不參選，促成各在野黨正視並支持新竹人渴望升格訴求。

他說，擔任市長這7年，他用盡全力改造新竹市，也因不捨和在乎故鄉，9月倡議大新竹合併，如今更基於疼惜家鄉，決定不參選以成全大局。

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林智堅表示，希望中國國民黨等在野各黨派放下政黨利益，以國家戰略產業發展及新竹縣、市民福祉優先，正視國家與城市發展需要，共促大新竹合併升格。

他說，政治本來就是很單純、簡單的道理，只要是對的事就值得用盡全力實現。他雖不參選，還是會繼續努力推動新竹縣、市合併升格，也請託所有縣、市民別再繼續沉默，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默」，呼籲新竹縣、市鄉親一起大聲疾呼「新竹要更好，我們要升格。」（編輯：李明宗）1101227

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