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國民黨立院黨團改選總召 曾銘宗勝出

2021/12/28 15:10（12/28 15:16 更新）
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國民黨立法院黨團28日改選下任總召，由立委曾銘宗獲得30票勝出；首席副書記長由立委李德維獲得23票出線。中央社記者范正祥攝 110年12月28日
國民黨立法院黨團28日改選下任總召，由立委曾銘宗獲得30票勝出；首席副書記長由立委李德維獲得23票出線。中央社記者范正祥攝 110年12月28日
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（中央社記者范正祥台北28日電）國民黨立法院黨團今天改選下任黨團總召，登記參選的立委曾銘宗和林為洲兩人角逐，投票開票結果30票對6票，曾銘宗勝出。

國民黨團中午在立法院召開第10屆第3任總召及第10屆第5會期首席副書記長選舉會議並投票。其中，曾銘宗和林為洲角逐總召；首席副書記長選舉原有立委李德維、李貴敏、陳以信、洪孟楷登記參選，但陳以信、洪孟楷禮讓退出選舉。

開票結果，總召選舉部分，曾銘宗30票，林為洲6票，曾銘宗勝出。至於首席副書記長選舉部分，李德維23票，李貴敏12票，另有1張空白無效票，李德維出線。

另外，依循往例，國民黨團現任首席副書記長萬美玲，下會期將接任黨團書記長。

曾銘宗今天在會中發表政見時指出，未來努力目標之一包括希望黨團用心提高國民黨的支持度，至少要和民進黨的支持度差不多，甚至要超越民進黨的支持度。

他說，全體黨籍立委，「我們是一家人，團結在一起」，大家努力，全力以赴。

李德維表示，雖然自己擔任立委的時間較短，但他20年前就在黨團擔任助理，對立法院相關事務算是熟悉，一定盡自己最大的努力協助國民黨和黨團。（編輯：郭無患）1101228

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