挺林靜儀、林昶佐 立委屏東鐵馬行一路向北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市第2選區立委補選及立委林昶佐罷免案111年1月9日投票。為期3天的台灣正青逆風鐵馬行，31日上午從屏東大鵬灣出發，民進黨立委陳亭妃（前左2）、林岱樺（前左）等人參與，要將南部的熱情帶給林靜儀與林昶佐。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）明年1月9日將進行台中市第2選區立委補選及林昶佐罷免案投票，民進黨立委號召台灣正青逆風鐵馬行，今天從屏東出發，要一路向北，力挺林靜儀、林昶佐。

為期3天的台灣正青逆風鐵馬行，31日上午從屏東大鵬灣出發，以逆風方向，由南向北集氣，如同公投的南票北補，鐵馬隊將南台灣的熱情「南氣北補」。車隊上繫上2支代表勝利的2022雙林雙贏「加油集氣旗」，開始一路收集台灣的正能量，赴中2選區及中正萬華區分別與「靜昶」合體。

立委陳亭妃指出，元旦到中2選區和林靜儀合體，隔天和林昶佐見面，集結的正能量，一路請人簽名，一路集氣到北，把加油旗子送給林靜儀和林昶佐，希望有這樣3天的勝利之行，希望在2022開年順利完成這樣的任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「林靜儀可以開出好成績、林昶佐可以保住這一席」。立委莊瑞雄指出，今年的最後一天，可以再衝一波，希望在中2選區、中正萬華地區的好朋友，為雙林加油，不到10天的時間，一起衝刺，為台灣未來、為中2選區，大家來選出一名優質改變中2選區，同時也改變台中的人，也希望把林昶佐留在立法院。

另外，參加鐵馬行的立委林岱樺指出，期盼台灣民主大船能夠在世界的大海中穩健前行。（編輯：黃世雅）1101231

民進黨立委號召台灣正青逆風鐵馬行，31日從屏東出發，要一路向北，為「雙林」台中市第2選區立委補選參選人林靜儀與無黨籍立委林昶佐集氣。中央社記者李卉婷攝 110年12月31日