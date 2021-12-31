政院核定成大沙崙健康園區為重大建設 啟動興建計畫

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（中央社記者陳俊華台北31日電）民進黨立委王定宇今天在臉書表示，行政院今天核定成大沙崙健康園區列為行政院重大建設，開始啟動興建計劃。

行政院發言人羅秉成也向中央社記者證實，行政院已核定，成大沙崙健康園區正式列為行政院重大建設。

王定宇今天在臉書發文指出，行政院秘書長李孟諺今天打電話給他說，「王委員，你一直奔走的成大醫院沙崙園區案，蘇貞昌院長剛剛完成公文簽字核定，成大沙崙健康園區正式列為行政院重大建設，開始啟動興建計劃」。

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王定宇說，這6年來配合總統蔡英文「5+2」國家重點產業發展，他一直努力爭取「智慧綠能科學城」落腳歸仁沙崙，且要成為台灣重要產官學聚落；他感謝蔡總統的支持，以及前行政院長林全、賴清德、行政院長蘇貞昌等歷屆院長的力挺，還有歷任市長、台南市政府協助。

王定宇說，南關線（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）百年來最缺乏大型醫療資源，在3年多來，前衛生署長李明亮等醫界大老、成大、台南市政府、地方民代的一起努力奔走，蔡總統和蘇貞昌大力支持，南關線醫療健康園區現正式設置，還搭配醫療生技產業園區，「真的高興到難以言喻」。（編輯：林克倫）1101231