國營事業助地方建設 鄭文燦：各縣市都有類似情形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國營事業挹注高雄地方建設議題持續延燒，桃園市長鄭文燦（右）2日到高雄出席前總統陳水扁（左）廣播節目「有夢上水」週年慶餐會，鄭文燦受訪表示，國營事業給予補助，不管是敦親睦鄰基金或電協金，都要符合相關管理辦法，各縣市都有類似情形。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）國營事業挹注高雄地方建設議題持續延燒，桃園市長鄭文燦說，國營事業給予補助，不管是敦親睦鄰基金或電協金，都要符合相關管理辦法，各縣市都有類似情形，只是鄰避設施多寡不同。

鄭文燦今天中午到高雄出席前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」週年慶餐會，他會前接受媒體聯訪，被問到國營事業挹注壽山動物園改建等議題時做上述表示。

鄭文燦說，中油、台電或其他國營事業，不管是敦親睦鄰基金或電協金（電力開發協助金）都訂有管理辦法，不管專案補助或一般補助都要符合辦法。

鄭文燦說，各縣市都有類似情形，也都按照相關辦法運用經費，各縣市都有，只是鄰避設施多寡數量不同。至於建商等民間企業捐款部分，他說，民間企業對政府捐款也一樣要符合相關捐款規定。

鄭文燦餐會後，接著要到台中中二選區替民進黨立委補選候選人林靜儀助選，鄭文燦說，中二選區是指標，讓台灣可以告別舊意識，讓中二可以有新開始。選舉是讓人民做選擇，相信台中市民會做出明確決定，讓台中往前走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於國營、民營企業挹注壽山動物園改建工程，高雄市新聞局長董建宏今天在餐會上接受媒體聯訪表示，高市府非常感謝公、私營企業回饋地方，並依據壽山動物園動物認養辦法，進行相關認養活動。目前一切也仍持續按照計畫進行。

另國民黨高市議員李雅靜今天發布新聞稿說，她接獲鳳山居民陳情，有建商規劃蓋房卻壓縮道路，將現有8米道路縮減成5米道路，壓縮附近住戶行車安全，也危及消防、救護等車輛通行，質疑許多建商是市府募款對象，才讓建商有恃無恐。對此，董建宏表示，市府工務局已到現場會勘，一切會依法處理。（編輯：謝雅竹）1110102