永侒礦場停工逾1年未遭廢止礦權 監院糾正礦務局

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（中央社記者陳俊華台北4日電）監委田秋堇今天說，永侒公司在宜蘭縣員山鄉採礦，經查在92年到93年間員工人數未達5人，且中途停工超過1年，違反礦業法規定，礦務局卻未廢止永侒的礦業權，核有重大違失，監察院通過監委提案糾正礦務局。

永侒實業股份有限公司民國69年7月進駐宜蘭縣員山鄉，進行瓷土礦區開發，礦權在109年6月到期，但永侒公司想展延礦權，在108年申請開挖位員山鄉大安埤山深溝水源地上游的新礦區，總面積約33公頃，但因民眾對此有疑義提出陳情，引起監委關注。

監察委員田秋堇、林盛豐、蔡崇義立案調查後，經過1年4個月調查，監察院財政及經濟委員會110年12月8日通過3位監委所提調查報告，糾正經濟部礦業局。

田秋堇上午舉行記者會時表示，當地民眾陳情，40年前永侒拿到礦權後，一開始還會有車子進去開採，但後來長達20年都沒開採；依礦業法第38條規定，礦權若登記2年內未開工，或是中途停工1年以上，應廢止業者礦業權，怎麼會又突然要開礦。

田秋堇指出，宜蘭沒有水庫，都是靠雪山山脈的伏流水；自來水公司也說，這個區域是深溝淨水場的重要水源取水口附近，如劃為礦業用地採礦，恐嚴重影響山區水源涵養，使水量減少、水質受污染，建議縣府審慎評估採礦有限經濟價值，免於劃定為礦業用地。

田秋堇說，永侒礦業在92年5月到93年12月，員工人數都未達5人，且在礦務局保安局的便簽中也記載，這個礦區沒有從事開採作業，確有礦業法第38條「中途停工1年以上」情事，但礦務局至今卻未依法廢止永侒的礦業權，核有重大違失。

田秋堇指出，礦業法第27條也規定，礦區距鐵路、國道、省道等150公尺內，未經主管機關同意者，不予核准。但經套用地理資訊系統測距，這個礦區離省道台7線只有98公尺，也未經交通部同意，應不予核准；目前全案還在審查，將持續監督礦業局是否依法行政。

蔡崇義說，這案子牽涉到台灣所有礦區的採礦，一旦開採後要復原就很困難，且從92年起永侒礦業就沒採礦，應廢止永侒的礦業申請，是哪些承辦人員一直核准它展延，會要求礦業局議處。

林盛豐表示，民國19年制定礦業法時，當時在中國大陸是完全鼓勵民間開礦，卻延續用到今天，不去調整不行。

而且，林盛豐指出，永侒幾乎等於沒開採，但礦業局人員認為不能說他們完全沒開採，「心態完全跟時代脫節」；經約詢礦業局長，也認同礦業法已脫節，內部懲處部分會再回去了解。（編輯：康世人）1110104