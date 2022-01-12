保障境外生學習及勞動權益 立委與民團籲完備制度

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（中央社記者范正祥台北12日電）境外生人數快速增長，民進黨立委范雲與民間團體關切境外生在台生活，今天共同呼籲完備制度，保障境外生學習及勞動權益。

民進黨立委范雲、台灣勞工陣線上午在立法院舉辦記者會，邀請近日媒體報導「境外生淪為綁債學工」的當事學生柯林斯（Collines）現身訴說遭遇。多個關心台灣高教的民間團體也與會聲援，疾呼不可讓境外生淪為血汗奴工的狀況一再重演。

范雲指出，境外生人數快速成長，根據教育部統計，110學年度全台有6萬4429位境外學位生，是10年前的2.56倍；其中私校的人數3萬8723人更是10年前的8.26倍。

不過，范雲憂心，近幾年，爆出多起境外生淪為學工、甚至奴工的事件，例如2018年康寧大學斯里蘭卡外籍生、2019年建國科大印尼外籍生等事件，都曾發生爭議問題。

范雲指出，烏干達學生柯林斯是中州科技大學以「非專班」方式招收的境外生，在現行體制內，不需經教育部事前任何特別審查即可進行招生，因此學校才能開出「學生不會中文但老師只教中文」、「實習與專業學習無關」的境外生課程。

柯林斯則記者會上說，過去兩年內，他曾一天工作超過10小時、同時做兩份工作，勉強擠出一些時間坐在聽不懂的課堂內，只求能維持學生身分。他遭受身體和精神折磨，無法獲得他當初來台希望得到有品質的教育，令他相當挫敗。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，柯林斯是「勇敢的吹哨者」，呼籲教育部應立即清查以特定計劃入學的國際學生就學和生活狀況，即時發現問題並補救改善。

范雲指出，教育部曾就這次個案回復如何處理，包括事後懲處學校，並要求學校補破網，要提供「學雜費減免」、「核發獎學金」及「全英語教學」等。但對境外生的傷害已造成，學校也不一定真的短時間就能立刻提供全英語教學。

范雲說，柯林斯已經轉學，但目前中州科大還有15位和柯林斯一樣來自烏干達的學生，她要求教育部，在制度面上，要從前端遏止亂象。

面對每年約5萬名以「非專班」方式招收外籍生的學校、系所，范雲主張，教育部必須事前從嚴審查，確保學校能提供師資、語言、符合學習內容的實習機會等學習條件，才讓申請的大學招收境外生。

她質疑，台灣目前境外生6.4萬人，推估非專班有5.2萬人占全部境外生的81%，學校還不需經教育部事前審查課程、師資、實習安排等即可招收外籍生，應檢討督管機制。

全國教師工會總聯合會、台灣學生聯合會、台灣人權促進會、台灣高等教育產業工會等團體今天也派代表出席記者會，共同呼籲關心遭受不當對待的境外生處境。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，應注意學校是否提供如質如實的學習環境。他質疑，在學雜費及生活負擔下，有些學校安排學生進入產業界實習或是工讀，換取酬勞，工作反而占去大部分時間淪為學工，甚至常見勞動權益受剝奪情事。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，國際勞工組織（ILO） 訂定了11項強迫勞動指標，指標中有6項分別是濫用弱勢處境、欺騙、恐嚇及威脅、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

他呼籲，不能讓外籍生淪為廉價勞工、勞動權益毫無保障。

台灣學生聯合會理事長黃亭偉則說，大學法、私校法與私校退場條例修法刻不容緩，對學生權益與高等教育環境的民主、人權、法治，應有更全面修正與變革。（編輯：康世人）1110112