F-16V墜海尋獲機體殘骸未發現飛官 晚間持續搜索[影]
2022/1/12 23:35（1/12 23:54 更新）
F-16V墜海尋獲飛機殘骸未發現飛行官，軍方12日晚間持續搜索，約每隔5分鐘在失事海域空投照明彈，出動海軍水下作業大隊乘膠筏下水搜尋。中央社記者蔡智明攝 111年1月12日
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）F-16V戰機昨天墜海，飛行官陳奕仍失聯，今天上午尋獲飛機本體殘骸，未發現陳奕，晚上軍方持續海空搜索，尚未有進一步消息。
行政院國家搜救指揮中心今天表示，上午10時55分接獲國防部通報，指國防部UH-60M直升機於上午10時48分發現疑似飛機的殘骸及輪胎，11時19分通報現場確認尋獲飛機本體殘骸。
軍方中午安排陳奕家屬到事故現場，對著大海呼喚要他一定要回來。晚間持續搜索陳奕蹤跡及其餘飛機構件。
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今晚空軍約每隔5分鐘在失事海域空投照明彈，搜救直升機則來回盤旋，海軍水下作業大隊晚上9時45分再度出動搜尋，至11時仍未有飛行官消息。
空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：劉學源）1110112
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