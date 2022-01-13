傳郭璽插手潛艦國造 海軍：不實報導妄加臆測

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（中央社記者游凱翔台北13日電）媒體今天報導，前海軍顧問郭璽插手潛艦國造，海軍回應，報導內容並非事實，自108年與台船簽約後，海軍從未與郭接觸，籲請媒體善盡職責並勿妄加臆測，避免混淆社會大眾視聽。

中國時報今天報導，有立委接獲爆料，指前海軍顧問郭璽插手潛艦國造。

海軍司令部上午發布新聞稿回應，報導內容並非事實，潛艦是國家安全重要關鍵戰力，也是國防建設重要指標，海軍秉持審慎嚴謹的態度管控，全案現在均依計畫節點推動執行。

海軍指出，潛艦國造案自民國108年5月與台灣國際造船公司簽約迄今，海軍從未與報導中指名的郭璽接觸，郭璽的言行屬個人行為均與海軍無關，籲請媒體善盡職責並勿妄加臆測，避免混淆社會大眾視聽。

海軍表示，潛艦國造專案團隊（含外籍技術協助）均已完成安全調查、保密切結書簽署，海軍依約要求專案人員嚴守保密規定，若有違反保密規定，經查證屬實，將依法究辦。

海軍最後強調，將持續做好風險管控，並在立法院、監察院監督下完成潛艦國造，籌建可恃戰力，籲請國人支持。（編輯：康世人）1110113