拜早年 賴清德關懷平溪獨居長輩

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（中央社記者賴于榛、林克倫新北市14日電）副總統賴清德關懷偏鄉長者，今天前往新北市平溪區竿蓁坑1號，向居住在百年石屋當中、高齡88歲的賴阿嬤拜早年；除致贈新年紅包共進午餐，也展現醫師性格，關懷賴阿嬤的胃食道逆流。

至於媒體報導賴副總統將以特使身分出席宏都拉斯總統就職典禮，賴副總統在結束探訪行程前、僅向現場媒體表示：「謝謝」，並未證實。

賴副總統中午在弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同下，參與「寒冬助老刻不容緩」服務活動，前往位於平溪火燒寮溪畔的賴阿媽家探訪；賴宅是百年石屋、當年花了67元蓋成，一旁還有廢棄的運煤台車軌道，環境十分清幽。

高齡88歲的賴阿嬤牙口不好，午餐特別準備餛飩。包餛飩時，賴副總統詢問賴阿嬤現場唱的歌謠來歷，阿嬤透露是日本時代美國姑娘來傳教時，教她唱的歌曲、已經忘記曲名。

或許是生平第一次有「副總統」造訪，賴阿嬤的談性頗高，包餛飩時講起自己牙口不好、很多食物不能吃，且常常胃食道逆流；賴副總統在旁除詢問症狀，更忍不住問說，「阿嬤，妳知道我是醫師吧？」現場一陣笑聲。

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賴副總統今天探訪偏鄉長者活動，除包餛飩、與賴阿嬤等人共進午餐外，也致贈春節紅包、貼春聯；至於午餐則以蔬菜蒸蛋、紅燒豆腐、吻仔魚粥等偏軟菜色為主，適合牙口不好的長輩圍爐食用。

根據弘道老人福利基金會的新聞稿，平溪區65歲以上人口占31.5%，是全台最老的鄉鎮。高齡82歲的弘道平溪志工站長陳秀月表示，目前有40多名志工關懷60多名獨居、弱勢長者，平時會到宅陪伴聊天送物資，以及陪同外出與就醫，平溪區公所也有送餐、共餐等服務。（編輯：蘇志宗）1110114