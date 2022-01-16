嬰幼兒閱讀政策欠缺整合 監院要教育部衛福部改善

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監委林郁容、范巽綠指出，為推動親子共讀，教育部編列預算發送「閱讀禮袋」給新生兒家長、衛福部則製作影片促請兒科醫師向家長宣導，政策推展欠缺整合、資源分散，盼兩部會研商改善。

監察院13日通過監察委員林郁容、范巽綠所提的調查報告指出，嬰幼兒閱讀、親子共讀的重要性已獲各界證實並重視；「國際學生能力評量計畫」調查結果顯示，有接受學前教育的學生，閱讀表現較好，學齡前教育的影響力不容小覷，閱讀教育的培育宜儘早開始。

監委指出，教育部為推廣親子共讀，並促進民眾使用公共圖書館資源，從民國98年起實施「嬰幼兒閱讀起步走（Bookstart）計畫」，由國立台灣圖書館評選當年度「適合寶寶看的書」書單並進行採購，每年6月將「閱讀禮袋」配送至各縣市政府。

據教育部統計，該計畫從98年辦理至今，補助縣市經費總計新台幣3億3571萬4184元，送出圖書冊數總計160萬1180冊；嬰幼兒辦圖書借閱證件數為102萬4319張、圖書館辦理5萬8829場活動、464萬525人次參與。

調查報告指出，新生兒家長領取閱讀禮袋的管道，目前有「在醫療單位領取」、「在戶政單位領取」、「在圖書館領取」等3種，但經諮詢專家學者，由戶政機關協助發送圖書禮袋，雖然是促進圖書禮袋發送普及率的作法，但因為是「一次性」的介入，無助於後續親子共讀活動實踐、家庭閱讀習慣培養。

另外，衛生福利部自106年起宣導「親子共讀」，採取「製作宣導影片與共讀技巧素材影片上網並發文轉知」方式，並透過醫療院所評鑑機制促請兒科醫師、母嬰親善醫院、產後護理機構等業務人員向家長宣導親子共讀理念。

報告指出，衛福部的經費來源，是由國健署在「菸害防制及衛生保健基金」項下編列「提升婦女健康及母子保健服務及推動兒童、青少年健康促進工作」項下預算支應，並未編列單一預算。

監委表示，「教育部閱讀起步走計畫」與「衛福部親子共讀政策」是目前嬰幼兒閱讀活動政策的主要兩軌。教育部有公共圖書館資源為後盾，具有圖書以及親子共讀、嬰幼兒閱讀教學技巧專業人力等資源。

至於衛福部是醫事人員的主管機關，醫事人員具有嬰幼兒發展專業知能，深得新生兒家長信賴，也可普遍接觸新生兒，對於0到2歲嬰幼兒閱讀活動的早期啟蒙，可發揮獨到功能。

監委指出，但教育部、衛福部的相關推展策略欠缺整合，導致親子共讀、嬰幼兒閱讀一事，呈現資源分散、政出多門現象，亟待教育部、衛福部積極研商改善。（編輯：蘇志宗）1110116