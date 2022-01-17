總統：加強國際經貿合作 建立台灣人才國家隊

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，去年台美TIFA已重啟，台灣也申請加入CPTPP，未來持續與更多國家加強經貿合作，政府將整合各部會資源，從學校到社會場域，提供多元和跨領域養成計畫，建立台灣經貿人才國家隊。

總統府上午公布，總統蔡英文以錄影方式為台灣新世紀文教基金會舉辦的第17屆「新世紀WTO國際經貿法菁英訓練團」始業式致詞。

總統表示，台灣是高度仰賴國際貿易的國家，WTO也是台灣參與國際組織中，十分重要的一環。自從台灣成為WTO會員以後，對外貿易也呈現快速成長，根據WTO統計，從2001年到2020年，台灣進出口總值成長了167%。這個亮眼的成績，除了來自產業界的努力，也要感謝專業的經貿團隊，多次在WTO場域，成功捍衛了產業利益。

總統指出，台美經貿的重要協商平台TIFA（貿易暨投資架構協定）去年已經重啟，台灣也申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

台灣會持續跟更多國家加強國際經貿合作，總統指出，政府也要整合各部會的資源，從學校到社會場域，提供多元和跨領域的養成計畫，來建立台灣經貿人才國家隊。

總統感謝新世紀文教基金會長期辦理國際經貿的法律人才培訓，為國家培育專業人才。

總統相信，參加訓練團的每一位學員，未來都可能參與重要的經貿談判工作，為國家做出貢獻。希望透過這次的訓練課程和經驗分享，每位學員都能有豐碩的收穫，並成為台灣對外發展的後盾。（編輯：郭無患）1110117