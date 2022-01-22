關切國防自主與科研 監院邀總統府戰略顧問座談

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（中央社記者賴于榛台北22日電）關切國防自主與科研，監察院外交及國防委員會日前邀總統府戰略顧問張冠群上將座談。監察院今天表示，張冠群長期負責國防軍備研發及生產，他的學養與專業分析，將作為職權行使的參考。

監察院發布新聞稿指出，外交及國防委員會20日邀請張冠群上將座談，監委出席十分踴躍，包括院長陳菊在內，計有18位委員參加。

監察院說，張冠群上將長期負責國防軍備研發及生產工作，曾擔任中科院的火箭飛彈所所長、副院長、院長，及國防部軍備副部長等要職，對國防科研及國防產業發展貢獻至鉅，同時也創下了基層國防科研人員晉任上將的首例。

會中，張冠群扼要說明中科院成立迄今各階段發展歷程、國防科研人才的招募及培訓、國防武器系統的研發架構、國外武器含次系統輸出管制、國防科研經費編列、軍民通用科研技術移轉、大學成立學研中心等議題。

監察院表示，監委賴鼎銘會中關切，中科院研發能力如何於自信與成果間取得均衡、新台幣2400億國防特別預算如何達成預期的量產目標、提升飛彈射程，以及研發潛艦陀螺儀等紅區裝備和艦艇電戰裝備等。

監委林文程則關心軍民合作引進民間技術及人才、軍轉民產品商業化俾壯大民間企業與國防科研經費、如何避免國防合作廠商曝光、中科院從業人員忠誠考核，及中科院提供經費與大學合組研發團隊等。

監委王麗珍詢問中科院無人機及無人潛艇的發展，以及媒體報導中科院部分得標廠商與現職人員可能具親屬關係等議題。

監委田秋堇則指民國105年海軍誤射雄三飛彈不幸事件，意外展現台灣研製飛彈優異性能等。

監察院說，張冠群上將針對提問逐一回答，委員們對他的豐富學養與專業分析，留下深刻印象。（編輯：康世人）1110122