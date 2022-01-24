蔡總統：提升社福機構工作待遇 讓更多人才加入

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天說，政府透過障礙者的角度和需求，持續打造更完善的無障礙設施；這幾年來，政府努力提高專業助人工作者的薪資待遇和保障，也希望透過提升社福機構工作人員的待遇，讓更多人才願意加入工作行列。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午在總統府接見社團法人台灣身心障礙福利推動聯盟。

蔡總統致詞指出，台灣身心障礙福利推動聯盟雖然去年才正式登記立案，但是所有會員都是在醫界及社會福利界耕耘很多年。她要藉這個機會感謝大家的付出，跟政府共同努力，讓身心障礙者獲得更完善的照顧。

蔡總統提到，3年前，她曾拜訪台灣身心障礙福利推動聯盟理事長張田黨創辦的「蓮心園啓智中心」，當天品嘗的料理是使用孩子種植的食材。張田黨不只希望讓身障孩子學習生活自理，更透過溫室農埸，進一步培養他們職業和自立的能力。這樣的理念令她十分敬佩，也十分贊同。

蔡總統說，2014年身心障礙者權利公約施行法通過之後，政府檢視和修改法規，消除了歧視性的用詞，也希望進一步提供身障朋友更平等、更完善的保障。

蔡總統指出，透過障礙者的角度和需求，檢視日常生活的環境，就可以提供他們更便利、更完善的輔助措施，來自立行動，例如友善障礙者的ATM服務等。此外，整體的生活環境和空間，包括公家機關，車站等，政府也會持續打造更完善的無障礙設施。

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她說，事實上，還是有許多身障朋友的情況，是需要社福機構專業人員24小時特別的協助與照顧。而承擔這樣工作的照顧者，真的非常辛苦，感謝所有專業照顧者的付出，這幾年來，政府努力提高專業助人工作者的薪資待遇和保障，包括社工、照顧服務員等。

蔡總統表示，她希望透過提升機構工作人員的待遇，可以讓他們獲得更多保障，也能帶來更穩定的照顧品質，並且讓更多人才願意加入這樣的工作行列。（編輯：蘇志宗）1110124