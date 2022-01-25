談轉型正義 林佳龍：不會因為任何人的一句話停止

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文談論故總統蔣經國以及台南市長黃偉哲遭指涉入線民疑雲，轉型正義議題引發討論。前交通部長林佳龍今天說，透過不斷還原歷史，台灣才會有真正和解的一天，轉型正義不會因為任何人的一句話或一個行動停止。

蔡總統日前出席經國七海文化園區開幕典禮，引用故總統蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共；面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

林佳龍今天出席2022「台灣正青」青年參選連線記者會，他接受媒體訪問時表示，歷史都有真相，透過不斷還原歷史、推動轉型正義，台灣才會有真正和解的一天。台灣的民主發展，不管從執政當局或反對派，都有其角色，這需要大家更靜心地還原真相，對於過去歷史威權統治造成的傷痛，落實轉型正義。

林佳龍說，台灣民主要往前走，所有生活在土地上的人，都是民主政治的主人，大家一起共同面對過去，一起走向未來。

台灣民間真相與和解促進會則發出聲明表示，退輔會舉辦「紀念蔣經國先生音樂會」，肯定蔣經國「反共、革新、保台」、「寧靜革命先行者」，一路鋪陳接續的活動，顯示民進黨政府面對過去威權歷史在態度上的巨大轉變。民進黨政府這些舉措，與發揚威權論述無異，將對台灣民主造成巨大傷害。

真促會認為，轉型工作與穩固民主體制息息相關。如果為了社會和解而大開民主倒車，肯認威權統治貢獻，為了對抗國內親中勢力而重拾威權體治下壓迫人權的「反共」口號，將是台灣民主化的重大逆流。

此外，台南市長黃偉哲遭指涉入線民疑雲，但黃偉哲予以否認。對於相關議題，同為學運世代的林佳龍指出，要還原歷史真相，需要透過轉型正義，一起公開資料；至於相關資料呈現，哪一些是事實，哪一些可能是統治者眼中的看法，都要真誠面對。

林佳龍也說，民進黨必須以更高的標準自我要求，個案也必須建立在真相的基礎上討論，台灣是協商式的民主轉型，當中確實有很多威權統治者留下的傷害或不義的事情，仍要持續調查真相，也必須療傷止痛，走向未來。轉型正義不會因為任何人的一句話或一個行動停止，仍要繼續推動。（編輯：謝佳珍）1110125