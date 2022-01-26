員工向立委陳情控積欠退休金 妞新聞道歉願繳納

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨立委林奕華今天表示，妞新聞集團積欠員工勞健保、退休金等款項高達千萬。勞動部專委陳淑芬表示，該個案已移送行政執行；法務部行政執行署主任行政執行官林岡助說，已發動行政執行，也有執行到相當的金額。

妞新聞執行長王憲邦在接受中央社記者訪問時表示，若有造成員工們的困擾，他要表達歉意，因為這些其實是他在營運、決策上的疏失。目前相關的款項也都已經跟政府協商，分期進行繳納，若還有需要改進的地方，公司也會檢討並盡早結清款項。

國民黨立委林奕華今天在立法院召開「妞新聞集團積欠破千萬勞健保、退休金等款項。年關將近，員工有苦無處訴」記者會，邀請妞新聞集團被害勞工代表、勞動部專委陳淑芬、衛福部健保署台北業務組專委鄢繼仙，與法務部行政執行署主任行政執行官林岡助等人與會。

林奕華指出，妞新聞集團從民國104年起，違法挪用員工按月扣繳的勞健保、勞退金等，目前已知受害勞工高達39人，推估總額高達新台幣1700萬元，造成許多勞工申請育嬰留停、喪葬補助、失業給付等相關津貼受阻。

陳情代表A小姐表示，妞新聞從104年開始就未繳交勞健保、退休金，有員工短少退休金甚至高達30幾個月，也因為沒有繳交勞保，導致員工在申請相關補助時被退件，公司負責人王憲邦一再表達公司已與政府談勞健退分期，員工權益不會受損，但實際上這些都是勞工要負擔的成本。

陳情代表B小姐指出，妞新聞已大規模積欠很多款項，不只勞健保、退休金，廠商款也欠一堆，公司要惡性倒閉也不無可能，到時員工退休金帳戶就會硬生生短少年資和金額。陳情代表C小姐則表示，追問老闆勞健保、退休金，則被回以「這公司會處理，你們不用管」，態度真的非常惡劣。

林奕華表示，要求行政機關必須對已造成權益損害的勞工，提供必要補救措施，相關繳納證明也必須從寬認定，行政機關絕對不能讓惡老闆的違法劣跡，傷害辛苦、按月繳納費用的勞工權益。

陳淑芬表示，就算公司有欠費，但勞保年資還是有在計算，不會因為欠費就不計年資。公司若有欠費，除了電催、訪察，要求限期繳納外，若還是欠費，就會進行行政執行，扣押公司財產。目前該個案的欠費，該移送的都已經移送了，都已在執行中，若行政執行署有需要配合，都會處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄢繼仙表示，只要公司欠繳健保費，會按月開單、按季催繳，若還是欠費就馬上移送行政執行。依法健保費欠費是由公司負責人負責，絕不會影響到勞工，勞工就醫的權利也不受影響。

林岡助指出，該案陸續都在移送中，也已經有發動行政執行，也有執行到相當的金額，公司負責人也有跟行政執行署洽談相關的繳納方案，但因為牽涉公司財務狀況，不便公開。若有查到有脫產、資金流向異常的情形，會做進一步處理。（編輯：黃國倫）1110126