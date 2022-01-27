綠指監護處分修法建防護機制 王婉諭：恐有反效果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過強化監護處分、增訂暫行安置等相關條文；民進黨團總召柯建銘說，這完整建構精神障礙或心智缺陷犯罪嫌疑人的社會防護機制，也落實總統蔡英文的政見。

時代力量立委王婉諭發言指出，做為一個被害人家屬、做為一位母親，她看見這個無效修法時，心中感到很失望，認為這樣的修法會產生反效果。

院會今天三讀修正通過刑法第87條條文、刑事訴訟法部分條文、保安處分執行法部分條文等案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘於三讀後，在臉書發文指出，有鑑於鐵路殺警案發生後，對於精神障礙或心智缺陷的被告，一審法院以無責任能力為由判決無罪，並且諭令交保，引起輿論譁然。面對無辜生命的殞落，他何其痛心，但是身為立法者，更重要的是督促相關機關立即提出法律修正案，修補現行法制的不足。

柯建銘提到這次的修法重點，在增訂暫行安置制度上，將可落實提供醫療處置及防護社會安全的理念等，而暫行安置有別於將被告羈押在看守所，也不會與判決確定後執行「監護」概念產生爭議，並提供程序中關於強制辯護、資訊告知、答辯準備、得聲請撤銷及提出抗告等救濟制度。

強化監護處分制度上，柯建銘說，監護處分期間的延長，不是完全無期限，是採取法官保留原則，由檢察官聲請，經法院審查後裁定；而延長無次數限制，但逐期提升法官的審查密度，能兼顧人權保障及確保社會大眾安全。

王婉諭擔憂，這樣的修法會產生反效果，讓只犯輕罪的精神障礙者因為害怕遭到無止盡的監護處分，因此不敢說出自己患有精神疾病、不敢就醫，同時社會安全網也無法將他們接住，導致他們病情更惡化，「那是不是就可能再有和我一樣的悲劇發生？」

王婉諭呼籲，行政院會近日已經通過精神衛生法修正草案，期盼立法院下會期就能開始認真審議這部法案。

國民黨立委洪孟楷說，他與國民黨立法院黨團積極參與這次的修法，希望延長監護期間，也要求要做好後續的配套措施，讓司法保護勿枉勿縱，不希望再發生精神病患隨機殺人的案件，讓台灣社會更安全。

台灣民眾黨立委高虹安表示，朝野熱烈討論這次修法，感謝立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委黃世杰在朝野協商時，給予各黨派立委有充分發揮意見的空間。

高虹安呼籲，各機關要做好監護處分後的轉銜機制，並且要妥善運用資源，建構社會安全網，這才能在打造台灣成為人權國家時，能兼顧病患人權，讓民眾可以安心。

三讀修正通過的刑法第87條條文，在現行監護期間最長5年外，增訂延長監護期間規定，第一次為3年以下，第2次以後每次延長期間為1年以下；無次數限制。

至於評估機制，三讀條文規定，檢察官認為有延長必要者，得聲請法院許可延長。執行中認為無繼續執行的必要者，法院得免處分的執行。執行或延長期間內，應每年評估有無繼續執行的必要。（編輯：蘇志宗）1110127