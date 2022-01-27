監護處分修法 民團：有無限期拘束人身自由之虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北27日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑法第87條條文，精障者犯罪監護期可延長，無次數時間限制；司改會等團體對此表示，沒有天花板的監護有無限期拘束人身自由之虞。

民間司法改革基金會、伊甸社會福利基金會等公民團體發布聲明表示，立法院臨時會院今天通過刑法、刑事訴訟法、保安處分執行法修正案，大幅變動監護處分，並且增訂暫行安置程序。

聲明指出，本次修法中最有違憲疑慮的就是在維持現有的適用門檻外，加上沒有上限的監護處分；刑法第87條（監護處分）第1項的適用對象，未來仍會是超過三分之一為竊盜罪的情況；此外，刑法第87條第3項打開年限天花板，將有無限期拘束人身自由的疑慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明還指出，修法過程中，實際參與審查的立委屈指可數，任由行政部門主導修法方向，且對監察院調查報告的具體指摘，以及公民團體多次大聲疾呼置之不理，面對行政部門的傲慢，公民團體要表達最深沉的抗議。

聲明最後提到，要鼓勵在法案上路後所有的當事人，照顧者或保護人，在受到不當對待時，能釋出訊息尋求協助，只有透過實際的狀況解決，才得以保障台灣民眾的基本人權與社會平安。（編輯：張銘坤）1110127