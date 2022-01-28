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國民黨中常委選舉登記截止 10藍委參與角逐

2022/1/28 18:55
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨第21屆第1任中常委選舉候選人登記今天截止，共有40名中央委員登記參選，其中有10名國民黨立委參選；現任中常委除謝坤宏、陳炳甫外，多數將競選連任。選舉將於3月5日舉行。

國民黨今天下午發出新聞稿表示，第21屆第1任中常委選舉登記已於下午4時結束，組發會表示，共有40名登記參選。中常委選舉監察委員會預定於2月8日進行候選人資格審查後，將會正式公布候選人名單。

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這次將選出29席中常委，新投入中常委選舉的立委有傅崐萁、李貴敏、吳怡玎、洪孟楷、張育美、費鴻泰、林奕華等，再加上現任中常委的謝衣鳯、林文瑞、鄭正鈐等人也都登記，共有10名藍委參與角逐。

登記參選的包括吳尚鷹、呂學樟、王伯綸、黃紹庭、林文瑞、傅崐萁、林琮翰、、李貴敏、謝衣鳯、曾文培、陳宗興、鄧治平、侯彩鳳孫健萍、鄭任宗、沈慶光、周孟蓉、洪孟楷、沈智慧、徐正文、邱素蘭、楊博仁、張育美、費鴻泰、鄭正鈐、游顥、蕭景田、范成連、江碩平、侯佳齡、應曉薇、游家富、陳汪全、高思博、吳怡玎、林奕華、蔣根煌、張顯耀、劉大貝、徐弘庭。（編輯：蘇志宗）1110128

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