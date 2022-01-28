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總預算三讀 蘇貞昌：為全民加薪、減稅、增福利

2022/1/28 21:46
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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院會今天三讀通過111年度中央政府總預算。行政院長蘇貞昌晚間透過臉書表示，感謝全體立委的支持與鞭策、民進黨立院黨團總召柯建銘的辛苦協調，政府才能夠進一步為全民加薪、減稅、增福利。

立法院臨時會院會今天三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，歲出原編列新台幣2兆2784億元，最後減列約270億元。蘇貞昌除赴立法院表達感謝，晚間也在臉書感謝立法院的支持與監督。

蘇貞昌說，春節前夕，朝野立委展現智慧與專業，將攸關軍公教加薪、社會福利、民生經濟，以及公衛防疫的中央政府總預算三讀通過，感謝立委的支持與鞭策，柯建銘的辛苦協調，政府才能夠進一步為全民加薪、減稅、增福利。

他表示，因為大家的團結跟打拚，台灣這一年來，在總統蔡英文領導下，縱使面對重重挑戰，依然繳出亮眼成績、與共享價值的國際夥伴深化合作，並向世界展現民主治理的成功經驗。

蘇貞昌說，且憑藉指揮中心、防疫團隊、醫護同仁的認真看顧，台灣也持續堅守COVID-19疫情，守住民眾健康安全、安定百業生計，努力應對疫情的急遽變化。

新的一年，行政團隊會繼續堅持努力、福國利民。

民進黨發言人謝佩芬也透過媒體群組表示，臨時會期間朝野各黨團密集協商，最後完成總預算的審查三讀通過，展現了台灣民主的可貴。

她說，下個立法院新會期，民進黨也會全力支持立法院黨團，持續為台灣人民捍衛各項權益與國家利益；也期盼未來朝野能攜手合作，發揮國會監督制衡的功能，共同維護台灣的民主自由，推動國家持續前進。（編輯：趙蔚蘭）1110128

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