道歉化解總預算僵局 柯建銘：給國民黨假性成就感

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（中央社記者郭建伸台北30日電）民進黨團總召柯建銘日前在立法院道歉，化解總預算表決停擺僵局。柯建銘今天表示，他是對國民黨無能還逞能，給予假性的成就感。

總統蔡英文日前赴七海園區，引發討論，柯建銘說，國民黨沒資格談轉型正義；不知道有沒有機會看到前總統馬英九敢走進義光教會或鄭南榕紀念館。

民進黨立委郭國文28日發布新聞稿呼籲政府開放日本福島食品，引發國民黨立委不滿，當天立法院臨時會審查總預算因此停擺，國民黨揚言提倒閣案；柯建銘當天下午在議場鞠躬道歉，總預算案繼續表決。

柯建銘今天清晨在臉書表示，國民黨團揚言提出倒閣案，他鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨無能還逞能，他看穿不揭穿，給予假性的成就感。讓國民黨在自High中迷失，並對國民黨主席朱立倫交代，是他30年政治生涯所領悟出「退的價值」，政治還是要懂得以大事小。

話鋒一轉談及轉型正義，柯建銘表示，蔡總統參加蔣經國紀念圖書館落成，各黨都有不同看法與爭辯，而國民黨的道歉說最離譜，最沒有資格談轉型正義的是國民黨。

柯建銘提到，1978年美麗島事件前一年，他正在日本讀書，印象最深刻的是中共前領導人鄧小平訪問日本，當天他正好去羽田機場迎接台灣留學生；八年抗戰後，中、日是勢不兩立的世仇，而鄧小平居然踏上日本國土，歷史破冰是何等大事。

他表示，清聖祖康熙皇帝6次南巡江南時，多次前往明孝陵祭拜，並有立碑「治隆唐宋」的歷史典故；蔡總統以全民總統身分及高度到七海園區，國民黨冷嘲熱諷，深怕蔣經國牌被搶走，民進黨內也有異見。他要問，不知道有沒有機會看到馬英九敢走進義光教會或鄭南榕紀念館。

柯建銘指出，時代力量黨團總預算提案請總統府會同促轉會，針對蔡總統於七海園區暨蔣經國總統圖書館開幕致詞妥適性研議，提出書面檢討報告；時代力量要審總統的言論，讓人無法接受，且與國民黨的道歉說相互輝映，豈只是時代的墮落，他認為前立委黃國昌也不敢如此主張。

他表示，2016年民進黨重返執政，國會過半，出現歷史契機，當年他曾說過，「此時不處理不當黨產及轉型正義，對得起台灣人民嗎？能回答歷史的拷問嗎？逃得了歷史的鞭屍嗎？」

柯建銘說，沒有真相，就沒有和解，歷史是可以原諒，但不可以忘記，轉型正義最後的目的是追求社會和解。（編輯：謝佳珍）1110130