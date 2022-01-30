總統春節談話籲民眾注意疫情資訊 盡快接種疫苗[影]

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（中央社記者賴于榛台北30日電）今天是小年夜，總統蔡英文透過影片發表春節談話，除感謝堅守崗位的軍警消醫護等人員，也呼籲，因本土疫情仍持續，民眾假期間仍要注意疫情資訊，並盡快接種疫苗。

春節假期已經開始，總統在談話影片中，身著紅色上衣搭配黑色外衣，先向民眾拜早年。

影片來源：世界最正經

總統說，感謝所有堅守崗位的軍、警、消防、海巡和醫護同仁，中油、台水、台電等民生事業夥伴，還有正在值班的超商店員、快遞司機、外送員以及持續提供服務的朋友，讓民眾能夠安心、順利過年。

總統指出，過去是充滿挑戰的一年，但民眾團結克服，包含疫情三級警戒時，民眾互相提醒沒事別出門，並配合疫苗接種，大幅提升疫苗覆蓋率；百年大旱時，民眾節約用水、開發水源，且把握疏濬機會，化危機為轉機；更在公投時，共同決定國家發展方向。

總統表示，在民眾團結下，台灣經濟上有亮眼表現，出口已經18個月正成長，去年的經濟成長率也突破6%，創下11年來新高，政府接下來會繼續打拚，創造更豐碩的成果；另也感謝民主夥伴過去一年對台灣支持，未來會持續深化跟各國的交流，大步走向世界。

總統也提醒民眾說，面對疫情要沉著因應、戒慎而不恐慌，春節期間，請持續注意疫情資訊，做好防疫措施，保護自己也保護他人，並要盡快接種疫苗，貢獻一臂之力。

總統說，新的一年，大家繼續加油，大步走向世界、虎虎生風。最後，總統也用國語、台語、客語、馬祖閩東語，祝福民眾新年快樂。（編輯：林克倫、趙蔚蘭）1110130