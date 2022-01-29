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推銷育兒政策 總統學泡奶、做奶嘴鍊當神隊友[影]

2022/1/29 21:12（1/29 21:24 更新）
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影片來源：蔡英文

（中央社記者賴于榛台北29日電）總統蔡英文今天在臉書指出，政府會繼續當民眾的神隊友，包含育兒津貼今年提升到新台幣5000元、第二胎提升到6000元等；她也向網紅蔡阿嘎一家人，學習泡奶粉、做奶嘴鍊。

總統晚間在臉書上貼出「小英神隊友」影片指出，前陣子，她向嘎嫂二伯學習做奶嘴鍊，並贈送民主進步黨自製的民主繪本給蔡桃貴和蔡波能，希望透過簡單的故事，讓孩子從小就可以了解民主的概念。

影片中，總統向蔡阿嘎一家人學習泡奶粉、做奶嘴鍊，一度笑說，自己過去都只有泡過咖啡而已。

影片裡也提醒，育兒津貼今年提升到5000元、第二胎提升到6000元；除將增加更多公共化幼兒園名額，並下修就學繳費上限，讓名額變多、學費變少。

另外，育嬰留職停薪津貼從6成薪提高為8成薪，政府也擴大不孕症補助最高10萬元。

總統說，新的一年，政府會持續當父母的神隊友，讓大家安心生、安心養。（編輯：林克倫）1110129

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