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朱立倫與青年軍揮毫賀新春 趙少康攜戰鬥藍拜年

2022/2/1 15:39
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（中央社記者賴于榛台北1日電）今年是農曆虎年，國民黨主席朱立倫與3名青年軍一同揮毫，寫下「福虎生風」春聯賀新春，盼社會早日拋開疫情陰霾；中廣董事長趙少康則攜戰鬥藍拜年，祝民眾虎年行大運。

朱立倫過去擔任新北市長期間，多次在市政場合中提筆揮毫、即興書寫。今天是大年初一，朱立倫在臉書上貼出拜年影片，與國民黨國際部專員吳亮儀、黨內青年生力軍須予謙、康晉瑜等人一同寫春聯，祝福民眾新年快樂、福虎生風。

首次公開寫春聯的吳亮儀笑說，在朱立倫旁邊寫毛筆壓力真的好大。朱立倫則稱讚3位年輕人的「墨寶」各具特色，展現崇尚個人風格的形象，從筆運中更能看出朝氣蓬勃的氣息。

趙少康在臉書貼出影片，他帶著「戰鬥藍」青年的國民黨副發言人楊植斗、國民黨青年部副主任錢震宇、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴、國民黨台北市議員陳義洲辦公室主任張煥霖等人一起拜年。外界預估4人都有機會投入台北市議員選舉。

趙少康說，這群鬥志滿滿的「不魯青年」萬中選一，充滿活力與戰鬥力，是國民黨年輕化的開端，象徵一元復始、生生不息，更是國民黨轉型最寶貴的新勢力。

他說，新的一年希望這4人為國民黨帶來新氣象與朝氣，而民意代表不只反映在地聲音，更要反映青年心聲，盼黨內不分你我，虎年一起加油。（編輯：郭無患）1110201

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