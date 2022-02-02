駐法代表吳志中走春拜年 僑界熱情歡迎

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2022年2月1日大年初一駐法國代表吳志中（前排右2）向旅法印支華人會館拜年，送上總統府「福運旺來」春聯賀禮，增添春節喜慶，受到僑界熱情歡迎。（駐法代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年2月2日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）延續歷年傳統，駐法國代表吳志中昨天大年初一向旅法僑胞拜年，代表政府發送總統府一元虎年紅與愛心能量包，盼凝聚海外僑胞向心力，僑胞對代表處人員來訪也感到非常溫暖。

吳志中昨天忙於走春、拜訪僑界聯繫情感，包括僑務諮詢委員黃行德、曾金華、蔡國泰、黎輝、僑務委員郭珮涵等僑務榮譽職人員，以及越棉寮僑社旅法印支華人會館、法國廣東會館、法國福建會館與法國番禺富善社。

代表處人員也應傳統僑社之邀上香祈福，各處僑胞皆熱情準備應景水果與甜點迎接，「吃甜甜好過年」。

吳志中說，這兩年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響較少見面，但大家透過電話及社群媒體保持聯絡，感情依舊很好，希望今年疫情緩和之後，僑社能恢復往日的熱絡。

吳志中與僑胞分享台灣2021年經濟成長率6.5%的傲人成果與喜悅，台灣的半導體產業傲視群雄，國際地位逐年提升，是全球不可或缺的夥伴。

吳志中隨後代表總統蔡英文發給總統府一元虎年紅包給僑胞，祝福眾人新的一年平安健康，虎年行大運。吳志中也代表僑務委員會贈送「愛心能量包」，防疫之餘宣傳台灣。

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秉持歷年傳統，每年大年初一由駐法國代表與代表處人員至巴黎13區越棉寮僑團向僑胞拜年，從去年開始駐法代表也親自到來自台灣的僑務榮譽人員家中拜年，讓在海外的僑胞感受到農曆新年過節氣氛。

受訪僑胞表示非常感謝代表在疫情期間還來拜年、照顧僑胞，很感動也很溫暖。駐法代表處也盼藉由拜年的傳統習俗，凝聚海外僑胞的向心力，共同支持台灣，讓台法關係更上一層樓。（編輯：郭中翰）1110202