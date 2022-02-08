美軍售台飛彈系統勤務 軍方：持續未來合作
2022/2/8 15:24
（中央社記者王慶剛台北8日電）美國國防安全合作署今天宣布對台出售價值1億美元的愛國者飛彈系統工程勤務計畫。軍方消息透露，這次軍售為技術服務，包括美方派技術代表來台維護保養飛彈系統的費用，持續未來合作計畫。
美國國防安全合作署（DSCA）今天以新聞稿表示，國務院決定出售支持台灣參與愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元（約新台幣28億元），包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空飛彈系統。
軍方不具名人士向中央社記者透露，本次計畫多為後勤服務的費用，例如出席愛國者飛彈系統工程使用國的研討會、美方相關技術人員的服務費等，計畫並非採購新的飛彈。
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軍方人士解釋，飛彈系統技術很重要，需要後勤服務支援維修與保養，包括需要出國參加使用相關的研討會，本計畫就包含了這些費用，也包含美方派技術代表來台維修保養的費用，派技術人員來台不等於駐軍，未來也可望持續有合作的計畫。
DSCA新聞稿指出，本次軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。（編輯：郭無患）1110208
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