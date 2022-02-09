不懼風雨為西藏自由而騎 邱顯智林昶佐到場聲援

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西藏台灣人權連線9日在立法院群賢樓前舉行記者會宣傳「2022為西藏自由而騎」活動，眾人將遊行至台北101大樓，沿途發送酷卡及進行演講。中央社記者鄭清元攝 111年2月9日

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（中央社記者郭建伸台北9日電）西藏台灣人權連線今天舉行「為西藏自由而騎」記者會，立委邱顯智、林昶佐都到場聲援。雖然今天台北陰雨，但為西藏自由而騎活動仍照常舉行，騎乘車隊沿途發放酷卡並短講，象徵風雨中持續前行。

今年是西藏抗暴63週年，西藏台灣人權連線從2015年正式成立後，就啟動「為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」，作為310西藏抗暴日前的暖身活動。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁今天上午和時代力量立委邱顯智、無黨籍立委林昶佐在立法院群賢樓外舉行記者會，並預告未來陸續在台北、台中、高雄的7次騎乘。

札西慈仁表示，中共70多年來想控制、打壓西藏，但藏人沒有放棄；他在台灣20餘年，感受到台灣許多團體、民眾支持人權，雖然不知道西藏未來如何，但他們會持續為西藏獨立運動努力。

邱顯智表示，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在任內最被人稱道的作為，是張開雙手接納敘利亞內戰難民；中國迫害藏人是侵害人權的暴行，台灣站在聲援藏人一方，他呼籲朝野黨派應推動難民法草案，屆時台灣將可展現與中國完全不同態度，支援所有起身抗暴的族群。

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林昶佐表示，台灣人為西藏、香港、維吾爾人發聲，是因為台灣站在第一線面對中國，希望未來2、3月會有更多民眾聲援西藏，也期盼今年疫情如果和緩，能促成達賴喇嘛再次訪台。

西藏台灣人權連線理事林欣怡表示，2022為西藏自由而騎行動中的「Cycling」，象徵藏人為自由人權永遠不會放棄；今天是首次騎乘，預計於16、23日及3月2、9日在台北，3月6日在高雄，3月12日在台中，共有7次騎乘；除了西藏議題，騎乘時也會聲援同樣被中國壓迫的香港及東突厥斯坦。（編輯：郭無患）1110209