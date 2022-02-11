反對核食 朱立倫：守護人民食安國民黨全力把關

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（中央社記者劉建邦台北11日電）國民黨主席朱立倫今天表示，全台各縣市議會國民黨團同時召開記者會，針對守護人民食安，國民黨將全力把關，且會嚴格貫徹學校衛生法及各縣市自治條例，並補強不足的地方。

台北市議會國民黨團上午召開「守護人民食安、國民黨全力把關」，朱立倫、台北市黨部主委黃呂錦茹、北市議會黨團書記長王欣儀及多名議員出席。

朱立倫致詞時說，食安是最重要且基本要求，守護人民食安，國民黨將全力把關，國民黨堅持與人民站在一起，會以理性態度及科學數據捍衛食安。

他表示，全台22個縣市議會國民黨團今天同步召開記者會，強力捍衛民眾食安，將透過地方自治條例嚴格要求核食，且不讓校園內有核食，會嚴格貫徹學校衛生法及各縣市自治條例，並補強不足的地方。

朱立倫指出，各地相關自治條例提出比中央更嚴格作法，像雙北曾提出規範校園旁設置電玩業自治條例，內容比中央更嚴格，難道中央要廢止嗎？

朱立倫表示，相關法規提到，校園要優先使用國產食品，農委會日前公告僅93%為國產，其他可能是非國產，且提供零食地點包含福利社等處，應有完整保障，國民黨將全力把關。

朱立倫說，歡迎日本產品到台灣，願意享用很多安全健康日本食品，但對有核安疑慮食品則不能接受。

朱立倫事後接受聯訪，媒體詢問為何未邀新北市長侯友宜同台。朱立倫指出，前2天與侯友宜見面，相信侯友宜會全力捍衛食安、反對核食，像台中市長盧秀燕已明確表達反對核食立場，希望非民進黨執政縣市應嚴禁核食。

朱立倫被問及「藍白合」議題表示，希望不管國民黨或民眾黨及其他政黨都能站在人民立場，捍衛民眾健康，針對各項議題在野黨應團結、努力，捍衛食安不分政黨，不只民生議題，各項議題能多合作，才可對抗民進黨。（編輯：李錫璋）1110211